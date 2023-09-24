‘Gelir adaletsizliği araştırılsın’ önergesi

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

İktidarın uyguladığı politikaların sonucu olarak yoksulluk hızla artıyor. 2013’te 923 TL olan en düşük emekli aylığı ile 485 dolar ve 11 gram altın alınabilirken bugün 7 bin 500 TL’lik emekli aylığı ile 278 dolar ve 4 gram altın alabiliyor. Yine 2013’te 1904 TL olan en düşük memur maaşı ile bin dolar ve 23 gram altın alınabilirken bugün 20 bin 352 TL’lik en düşük memur maaşı ile ancak 755 dolar ve 12 gram altın alınabiliyor.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’e araştırma önerge verdi.