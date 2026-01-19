Gelir eşitsizliği uçuruma dönüştü: 3 bin kişinin serveti dünyanın yarısının birikimine eşit!

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, küresel ölçekte derinleşen eşitsizliği ele aldığı yıllık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, milyarderlerin tarihte görülmemiş ölçüde servet biriktirdiği ve bu ekonomik gücü siyaset, medya ve dijital platformlar üzerindeki etkilerini artırmak için kullandığı vurgulandı.

Pazar günü yayımlanan raporda, çatışmaların ve kitlesel protestoların arttığı bir küresel ortamda, zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun daha da açıldığına dikkat çekildi.

SERVET ARTIŞI TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Oxfam’ın değerlendirmesine göre milyarderlerin toplam serveti 2025 yılında 2,5 trilyon dolar arttı. Bu artışın, dünya nüfusunun en yoksul yarısını oluşturan 4,1 milyar kişinin toplam servetine neredeyse eşdeğer olduğu belirtildi.

Raporda, milyarderlerin toplam servetinin 18,3 trilyon dolarla rekor seviyeye çıktığı kaydedilirken, süper zenginlerin ekonomik güçlerini siyasi ve toplumsal nüfuza dönüştürme eğilimlerinin hız kazandığı ifade edildi.

Geçen yıl itibarıyla dünyada ilk kez 3 binden fazla milyarder kayda geçerken, yine tarihte ilk defa dünyanın en zengin bireyinin servetinin yarım trilyon dolar eşiğini aştığı aktarıldı. Oxfam, milyarderlerin toplam servetinin 2020’den bu yana yüzde 81 arttığını belirterek bu dönemi “milyarderler için iyi bir dönem” olarak tanımladı.

Buna karşın, küresel yoksulluğun azaltılmasına yönelik ilerlemenin neredeyse durduğu vurgulandı. Raporda, yoksulluk seviyelerinin genel olarak 2019’daki düzeylerde kaldığına dikkat çekildi.

SERVETTEN SİYASİ VE MEDYA ETKİSİNE

Raporda, süper zenginlerin sahip oldukları serveti siyasi nüfuz, medya sahipliği ve kamusal etki alanlarını genişletmek için kullandığı belirtildi. Oxfam, milyarderlerin hükümetler, ekonomi ve medya üzerindeki “orantısız etkisinin” küresel eşitsizliği daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Oxfam İcra Direktörü Amitabh Behar, raporda yer alan değerlendirmesinde, “Süper zenginlerin siyaset, ekonomi ve medya üzerindeki aşırı etkisi eşitsizliği artırdı ve bizi yoksullukla mücadelede ciddi biçimde raydan çıkardı” ifadelerini kullandı.

DAVOS ZİRVESİ VE MEDYA KONTROLÜ

Oxfam’ın eşitsizlik raporu, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısıyla eş zamanlı olarak yayımlandı. Her yıl yaklaşık bin ultra zengin ile çok sayıda siyasi lideri bir araya getiren zirvenin bu yılki teması “Diyalog Ruhu” olarak açıklandı.

Ancak raporda, süper zenginlerin hem geleneksel medya kuruluşları hem de yeni iletişim kanalları üzerindeki kontrolünü giderek artırdığı savunuldu. Büyük medya şirketlerinin milyarderler tarafından satın alınmasına ilişkin örneklere yer verildi.

Oxfam’ın değerlendirmelerine göre, milyarderlerin siyasi görevlere seçilme olasılığı sıradan yurttaşlara kıyasla 4 bin kat daha yüksek. Ayrıca 66 ülkede gerçekleştirilen Dünya Değerler Araştırması sonuçlarına atıf yapılarak, katılımcıların neredeyse yarısının “zenginlerin ülkelerinde seçimleri sıklıkla satın aldığına” inandığı belirtildi.

PROTESTOLAR VE TOPLUMSAL GERİLİM ARTIYOR

Raporda, geçen yıl 68 ülkede 142 önemli hükümet karşıtı protestonun yaşandığı, yetkililerin bu gösterilere çoğu zaman şiddetle karşılık verdiği aktarıldı. Oxfam’a göre hükümetler, elitleri koruyan politikalar izlerken, artan yaşam maliyetleri nedeniyle hayatları “karşılanamaz ve katlanılamaz” hale gelen geniş kesimlerin tepkisini bastırmaya çalışıyor.

Ayrıca zengin ülkelerin dış yardım harcamalarını geçmiş dönemlere kıyasla daha hızlı ve daha sert biçimde azalttığına dikkat çekildi. Raporda, bu kesintilerin 2030 yılına kadar ilave 14 milyon ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

DAVOS KATILIMCILARI VE OXFAM’IN ÇAĞRISI

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, bu yılki Davos toplantısına yaklaşık 850 üst düzey şirket yöneticisi ve yönetim kurulu başkanının yanı sıra çok sayıda siyasi lider katılıyor.

Oxfam, politik savunuculuk faaliyetlerinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Kuruluş, son dönemde Gazze’de zorla aç bırakmaya yönelik uygulamalara ilişkin yaptığı uyarılarla da uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti.