Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Kurumlar Vergisi ödeme süresi uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmesi süresini uzattığını duyurdu.

ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

GİB’den yapılan duyuruya göre, 31 Aralık günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ait yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.