Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kritik uyarı: Kurumlar vergisini ödemek için son 3 gün

Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi sürüyor.

Bu kapsamda, 2025 hesap dönemine ilişkin beyannameler 30 Nisan Perşembe günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) sunulabilecek. Beyannameye ilişkin tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içinde ödenmesi gerekiyor.

BEYAN VE ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Özel hesap dönemi belirlenen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler ödemelerini, GİB'in resmi internet sitesi olan "gib.gov.tr" üzerinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankaların banka ya da kredi kartları, hesapları ve yurtdışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlar da ödeme için kullanılabiliyor. Ayrıca banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık kanalları ile PTT şubeleri de alternatif ödeme yöntemleri arasında yer alıyor.

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER

Beyannamelerle birlikte bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent destekleri, yurt dışında ödenen vergiler, temel mali tablolar ile kurum ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimlerin sunulması gerekiyor.

Ayrıca AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı ve sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara dair bilgi ve belgelerin de beyannameye eklenmesi önem taşıyor.

UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ

Kurumlar vergisi mükelleflerinden finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları dışında kalan ve belirlenen şartları sağlayanlar için vergi indirimi uygulanıyor. Buna göre, hesaplanan verginin yüzde 5’i indirim konusu yapılabiliyor.

İndirimden yararlanabilmek için beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yıla ilişkin vergilerin süresi içinde ödenmiş olması ve bu sürelerde kesinleşmiş olması gerekiyor. Ayrıca ilgili dönemlerde, vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunmaması şartı aranıyor.