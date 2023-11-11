Gençlerin geleceği güzel olsun

Yayınlanma: 11.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 03:00

Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle “Akbank Güzel Yarınlar Hareketi” başlattı. Projeyle deprem bölgesindeki gençler, bilim, teknoloji ve sanatla buluşturuluyor. Eylül ayında Adıyaman’da başlatılan çalışmalarla ilk bir aylık süreçte 1000’i aşkın genç kodlama eğitimlerinden fotoğrafçılığa kadar pek çok farklı eğitim ve atölyeye katılma fırsatı yakaladı. Bir yıl boyunca Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’yı gezecek olan gezici merkez bir yıllık süreçte 5 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Biliyoruz ki gençlerimizin sanatla, bilimle ve teknolojiyle iç içe geleceklerini şekillendirmeleri sadece onlar için değil, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için de önem taşıyor” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da “Dayanışma ruhuyla kurduğumuz Destek Merkezlerimiz en kırılgan gruplar olan çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesiminde iyi olma halini destekliyor. Bölgede kalıcı bir iyileşme sağlanana dek de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.