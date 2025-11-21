Genel Sağlık Sigortası primine dev zam yolda: Tarih belli oldu!

Milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre GSS prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya yükseltildi. Böylece 780 TL olarak ödenen aylık prim tutarı yeni düzenlemeyle 1560 TL’ye çıkacak. Değişiklik 1 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek.

PRİM ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

GSS prim oranındaki artış, sağlık hizmetlerine erişim için ödenmesi gereken tutarın yeniden hesaplanmasına yol açtı. SGK verilerine göre brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde geliri olan yurttaşlar 2025 yılı için 780,17 TL prim ödüyordu. Oranın yüzde 6’ya yükselmesiyle bu rakam 1560 TL’ye ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET ARTI ŞI PRİMLERİ DE ETKİLEYECEK

Prim hesaplaması brüt asgari ücrete göre yapıldığı için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücret prim tutarlarının yeniden değişmesine neden olacak. Uzmanlara göre olası artışlar prim yükünü daha da yükseltebilir.

GEÇM İŞ BOR ÇLAR ARTACAK

GSS prim oranındaki yükseliş yalnızca yeni ödemeleri değil, geçmiş borçları da doğrudan etkileyecek. Oranın yüzde 6’ya çıkarılmasıyla geçmiş dönem prim borçlarının iki katına yaklaşması bekleniyor. Bu durum, uzun süredir prim borcu biriken yurttaşlar için toplam yükü ciddi şekilde artıracak.

KAPSAM GENİŞ BİR KESİMİ İLGİLENDİRİYOR

Genel Sağlık Sigortası; Türkiye’de ikamet eden, geliri belirli seviyenin üzerinde bulunan kişiler, isteğe bağlı sigortalılar ile öğrenci ve çocuk statüsündeki çeşitli grupları kapsıyor. Ayrıca çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altındaki çocuklar, başka bir ülkede sağlık güvencesi bulunmayan yabancı uyruklular ve işsizlik ya da kısa çalışma ödeneği alan yurttaşlar da GSS kapsamına dahil.

MUAF GRUPLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Harp malulleri, terörle mücadelede malul olanlar, şeref aylığı alanlar ve benzeri özel statüdeki grupların mevcut haklarında bir değişiklik yapılmadı. Bu gruplar prim artışından etkilenmeyecek.

PRİM ORANI Y ÜZDE 12’YE KADAR ARTIRILAB İLECEK

Yeni düzenleme Cumhurbaşkanına GSS prim oranını yüzde 6’dan yüzde 12’ye kadar yükseltme yetkisi veriyor. Bu yetkinin kullanılması hâlinde ilerleyen yıllarda primlerin daha da artabileceği değerlendiriliyor.