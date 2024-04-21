Getir'den 'Avrupa' kararı! 1500 çalışanı etkileyecek

Online teslimat markası Getir, Avrupa pazarından çekilmeye hazırlanıyor. Bu kararın 1500'den fazla çalışanı etkileyeceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:32
Getir'den 'Avrupa' kararı! 1500 çalışanı etkileyecek
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Market teslimat uygulaması Getir, faaliyet gösterdiği üç Avrupa pazarından (İngiltere, Almanya ve Hollanda) çekilmeye hazırlanıyor.

Ekonomim'in Sky News kaynaklarına dayandırdığına göre, bu hamle 1500'den fazla çalışanı etkileyebilir.

Kaynaklara göre, bu durum İngiltere'deki 1500 kişi de dahil olmak üzere binlerce Getir çalışanının işini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

DEĞERİ 12 MİLYAR DOLARI GÖRDÜ

Kaynaklar, herhangi bir kesin kararın alınmadığını, bu sürecin varlıkların satışını ya da iflası içerebileceğini söylüyor.

Getir sadece iki yıl önce yaklaşık 12 milyar dolar değerindeydi ve mali sıkıntıya giren bir dizi rakibini satın almaya çalıştı. 

Şirket şu anda zararlarını azaltmak amacıyla İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeden çekilmiş durumda bulunuyor.

Getir, Mubadala'nın yanı sıra Sequoia Capital ve Tiger Global gibi önde gelen teknoloji yatırımcıları tarafından da destekleniyor.


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