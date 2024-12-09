Giresun’da 20 bin çiftçi için son tarih 31 Aralık

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:53

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:09

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanabilmek için 31 Aralık’ta sona erecek olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının hala 20 binden fazla üretici tarafından yapılmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, "2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 1 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecektir. Ancak ilimiz genelinde hala 20 binin üzerinde üreticimiz başvuru yapmamıştır. Bilindiği üzere, ÇKS başvurusu yapmayan üreticiler, herhangi bir tarımsal destekleme ödemesinden faydalanamamaktadır. Bu nedenle başvuru yapmayan üreticilerimizin, en kısa sürede başvurularını İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yapılan son değişiklikle birlikte, daha önce mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kaydettirilemeyen tarım arazilerinin, "Taahhütname" belgesi ile kayıt altına alınabileceği belirtildi.