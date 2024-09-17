Goldman Sachs altında aylar içinde yeni rekora işaret etti! 2025 beklentisini paylaştı...

Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:57

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:16

Goldman Sachs Araştırma Birimi'ne göre, bu yıl yüzde 20'den fazla artarak 2 bin 500 doların üzerine çıkan altın fiyatlarının 2025'in başına kadar yeni rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının artan altın alımlarıyla fiyatın 2 bin 700 dolara kadar çıkacağını öngörürken ABD'nin yeni mali yaptırımlar uygulaması veya borç endişelerinin artması durumunda altının daha da yükselebileceğini vurguluyor.

Goldman Sachs stratejistleri, altını kısa vadede en fazla yükselme potansiyeli olan emtia olarak değerlendiriyor. Ayrıca jeopolitik ve finansal risklere karşı en güvenilir yatırım aracı olarak görüyor. Merkez bankalarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana altın alımlarını üç katına çıkardığı belirtilirken Fed’in faiz indirimlerinin batılı yatırımcıları yeniden altın piyasasına çekebileceği düşünülüyor.

TÜM EMTİA GRUPLARI

Buna karşılık, diğer emtialar için daha temkinli bir yaklaşım sergileniyor. Özellikle petrol ve endüstriyel metallerde Çin’in talep yavaşlaması ve arz fazlası gibi etkenlerle fiyatların baskı altında kalması bekleniyor.