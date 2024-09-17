Mersin'de ayarı düşürülmüş 'altın' operasyonu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:55

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:56

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altını basan ve bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tespit edilen 14 adrese özel harekat polislerinin desteğinde baskın yapıldı. Baskında, adreslerini imalathanelere dönüştürerek kendi ürettikleri kalıplarla ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basan 8 şüpheli yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1382 çeyrek ebatlı Cumhuriyet altını, 9 Ata altını, 70 yarım ebatlı Cumhuriyet altını, 109 tam ebatlı Cumhuriyet altını, 1 adet 2,5 ebatlı (gremse) Cumhuriyet altını, 34 tam, yarım, çeyrek ve Ata altın yapımında kullanılan kalıp, 1 hassas terazi, 1 mikrometre, 1 ısıtma makinesi, 2 baskı makinesi, 1 eritme ocağı, 4 eritme potası, 3 ruhsatsız tabanca ve 141 adet 9x19 milimetre çapında fişek, altın ve bunların yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.