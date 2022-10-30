Goldman Sachs beklentiyi artırdı! Fed daha fazla faiz artırabilir
Goldman Sachs, Fed'in politika faizinde zirvenin yüzde 5 ile mart ayında gerçekleşeceğini öngördü.
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken, kurumlardan sıkılaşma patikasına yönelik analiz ve tahminler gelmeye devam ediyor.
Bu kurumlardan biri olan Goldman Sachs, Fed'in politika faizini mart ayında yüzde 4,75-5 aralığına çıkaracağını öngördü. Goldman Sachs ekonomistleri son analizle birlikte daha önce yapmış oldukları zirve tahminini 25 baz puan yukarı çekmiş oldu.
Ekonomistler, mart ayında politika faizinin öngördükleri zirve seviyesine yükselmesi için bu hafta 75 baz puanlık bir faiz artışı olacağını, aralıkta 50, şubat ve martta ise 25'er baz puanlık artış kararı alınacağını tahmin etti.
Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in faiz artışlarının şubat ayının ötesine geçmesine yönelik beklentilerini üç gelişmeye dayandırdı. Ekonomistlere göre yüksek enflasyon, mali sıkılaşmanın bitmesi ve reel gelirlerin tırmanması dolayısıyla ekonomiyi soğutma ihtiyacı ve finansal koşullarda olgunlaşmamış bir gevşemeyi önlemek amacıyla Fed faiz artışlarını Şubat'ta sonlandırmayacak.
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