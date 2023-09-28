Goldman Sachs dolar/TL tahmini!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:18

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:39

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini, TL carry trade işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü.

Düşük faizli bir para birimi ile borçlanıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmak carry trade olarak adlandırılıyor.

Goldman Sachs, dün yayımladığı "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı raporda risklerin devam etmesine rağmen ülkede önceki yılların aksine pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylem ve destek olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomi yöneminin yeniden pozitif reel faiz vermeye yönelik kararlılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda bu sürecin vadeli (forward) fiyatlamalarda beklenen TL değer kaybının üzerinde getiri sağlamanın mümkün olabileceğini ve dolayısıyla TL'de carry trade'in yeniden mümkün olabileceğini gösterdiği belirtildi.

Raporda, "Yüzde 40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonu itibarıyla beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlanacağı anlamına geliyor." denildi.

Türkiye carry trade de dahil olmak üzere yabancı yatırımcılardan son yıllarda neredeyse hiç ilgi görmüyordu. Mayıs ayındaki genel seçimler ardından ise bu durum yavaş da olsa değişmeye başladı.

DOLAR TAHMİNLERİ

Dün 27,64 ile zirve tazeleyen kur bu sabah güne 27.36 seviyesinden başladı. Raporda vadeli işlem kontratlarının dolar/TL'nin üç ay sonra 30, altı ay sonra 33 seviyesinde işlem göreceğini fiyatladığına dikkat çekildi. Goldman Sachs üç ay sonra dolar/TL'nin 28 ve altı ay sonra 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.