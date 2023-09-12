Goldman Sachs Türkiye'nin cari açık tahminini yükseltti

Yayınlanma: 12.09.2023 - 14:17

Güncelleme: 12.09.2023 - 14:17

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs, Türkiye'nin 2023 yılı için cari işlemler açığı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Ekonomim'de yer alan habere göre Goldman Sachs, 2023 yılı cari işlemler açığı tahminini 38 milyar dolardan 43 milyar dolara yükseltti.

ABD'li banka Türkiye'nin cari işlemler açığının, temmuz ayında "keskin bir şekilde kötüleştiğini" belirtti.

"İTHALATI DAHA DA DÜŞÜRECEK"

Cari işlemler açığının 2023 yılında 43 milyar dolara ulaşacağını öngören Goldman Sachs, rakamın "ileriye dönük olarak iyileşmesi" gerektiğini de savundu.

Goldman Sachs tarafından yapılan değerlendirme şu şekilde:

"Yukarı yönlü vergi ayarlamalarının ve kredi büyümesinin ağustos ayında çok daha negatife dönmesiyle birlikte kredi daralmasının derinleşmesinin iç talebi yavaşlatacağını ve dolayısıyla yılın geri kalanında ithalatı daha da düşüreceğini düşünüyoruz."