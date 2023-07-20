Goldman Sachs'ın kârı yılın ikinci çeyreğinde düştü

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net kârı, yılın ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 58 azaldı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:00
Goldman Sachs'ın kârı yılın ikinci çeyreğinde düştü
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ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi. Bankanın 2022'nin aynı dönemindeki net kârı 2,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına net kârı 2022'nin ikinci çeyreğinde 7,73 dolar olarak kaydedilirken, 2023'ün aynı döneminde 3,08 dolara düştü.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 10,9 milyar dolara indi. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde 11,9 milyar dolar gelir elde etmişti.


ABD Goldman Sachs net kâr

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