Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Eylül'de New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla görüşecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşecek.
Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek, 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.
Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.
Yatırımcılara giden davetiyeye göre toplantı Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edilecek.
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