Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Eylül'de New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla görüşecek.

Reuters
Yayınlanma: 25.08.2023 - 16:19
Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşecek.

Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek, 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.

Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.

Yatırımcılara giden davetiyeye göre toplantı Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edilecek.


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Goldman Sachs Mehmet Şimşek ABD yatırımcı

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