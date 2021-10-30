Goldman Sachs’ın tahmini Türkiye’yi de ilgilendiriyor: Merkez Bankası’na kötü haber

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:51

Kamuoyu, yüksek enflasyona rağmen faiz indirimi yapılmasının sonuçlarını tartışırken, dünya genelinde faiz artışları gündemde. Birçok ülke yükselen enflasyonu dizginlemek üzere son dönemde faiz artışlarına giderken tahminler giderek öne çekiliyor. ABD'de enflasyonun seyri, kurumların para politikasına ilişkin beklentilerinde revizyonlara neden oluyor.

Goldman Sachs ekonomistleri enflasyon nedeniyle Fed'in faizi 2022 Temmuz ayında artıracağını öngördü. Goldman Sachs ekonomistlerinin önceki beklentisi faizin 2023 yılında artırılacağı yönündeydi.

Kurum ekonomistleri müşterilere ilettikleri notta varlık alımlarının azaltılmasına yönelik programın bitmesinin ardından Fed'in politika faizini artıracağını belirtti. Ekonomistler ikinci faiz artışı için Kasım 2022 tarihini öngörürken, bu faiz artışlarını takiben bir yıllık süre içinde Fed'den iki faiz artışı daha gelmesinin olası olduğuna dikkat çekti.

SON ENFLASYON YORUMU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce enflasyonun geçici olduğunu belirten Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin tonunu değiştirdiği görüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının tahvil alımlarını yakın bir zamanda azaltmaya başlayacağını, ancak faiz artırımı konusunda sabırlı davranmaya devam edeceğini söyleyerek, inatla yüksek seyreden enflasyona ilişkin endişelerini daha yüksek bir tonda dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, fiyat artışlarının 2022 yılının ilk yarısı boyunca yüksek kalmasını beklediğini, ancak ABD’nin enflasyonun kontrolünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu yolundaki eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYECEK

Doların rezerv para statüsü ve küresel finans piyasaları ile ticaretteki ağırlığı nedeniyle Fed’in para politikası, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

Yakın zamanda varlık alımlarını azaltmaya başlayacak olan Fed’in faiz artışlarına başlaması, dünyadaki ucuz para döneminin sonu ve Türkiye gibi gelişen ülkelerin dış borçlanma maliyetlerini artırabilir.

Uzmanlar, Türkiye’de enflasyon yükselirken faiz indirimine giden Merkez Bankası için Fed’in parasal sıkılaşmaya gitmesinin ek bir risk faktörü yaratabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Sözcü/BloombergHT