Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL için çarpıcı tahminde bulundu. Bankaya göre, dolar kuru yıl sonunda 37 lirayı görecek 2027 yılında ise 48 TL'ye kadar çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:35
Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
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Türk lirası, dolar karşısında her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, Goldman Sachs'ın analizi sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, dolar/TL'nin 3 ay sonra 32 TL'ye ulaşacağı belirtilirken 6 ay sonrası için ise 34 lira seviyesine çıkacağı aktarıldı.

Goldman Sachs, dolar kurunun yıl sonunda ise 37 TL'yi göreceğini vurguladı.

Banka, doların 2025'te ise 40 lirayı aşması beklerken 2026 yılında 44 TL, 2027 yılında ise 48 lira olması öngörülüyor.

 


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