Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini: Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 26 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

ABD'li dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrolün varil fiyatı için fiyat tahminini 87 dolar seviyesine çıkardı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki akaryakıta zam gelecek mi? 26 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 13:38
Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini: Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 26 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Abone Ol google-news

Goldman Sachs, Kızıldeniz'deki aksaklıkların Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açması nedeniyle, Brent petrolün 2024 yazındaki zirvesine yönelik beklentisini 85 dolar seviyesinden 87 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, Brent petrolün 2025'te ortalama fiyatının 80 dolar olmasını beklemeye devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Petrol fiyatının 70 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi için ise, çok daha zayıf bir talebe ve Suudi Arabistan'ın üretim stratejisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu belirten Goldman Sachs, petrol talebinin 2024'te 1,5 mb/gün artmasını bekliyor.

OPEC+'nın üretim kesintileri 2024 ikinci çeyreğe uzatmasını bekleyen Goldman Sachs, arzı kısma programlarının 2024 üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak ve kısmen kaldırılması beklediklerini vurguladı. 

Brent petrol fiyatındaki bu artış bekelentisi sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatalrına çevrildi. 26 Şubat 2024 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 42.04 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin fiyatı: 42,08 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.37 TL

Motorin fiyatı: 43.01 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


Goldman Sachs haberleri benzin haberleri motorin haberleri akaryakıt haberleri Akaryakıt fiyatları haberleri

İlgili Haberler

EPDK işaret etmişti! Akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı: 22 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

EPDK işaret etmişti! Akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı: 22 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıtta tabela değişecek... EPDK'nin indirim kararı pompaya yansıyacak! 21 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıtta tabela değişecek... EPDK'nin indirim kararı pompaya yansıyacak! 21 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 20 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 20 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

4 yıldır aynı kişide! Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması: 'En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor'

4 yıldır aynı kişide! Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması: 'En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor'
Kaybolan gemi 120 yıl sonra bulundu

Kaybolan gemi 120 yıl sonra bulundu
DEM Partili Sakık'tan Özgür Özel'e: 'Evet size kaybettireceğiz'

DEM Partili Sakık'tan Özgür Özel'e: 'Evet size kaybettireceğiz'
Selen Görgüzel yıllar önce sette yaşadığı tacizi anlattı!

Selen Görgüzel yıllar önce sette yaşadığı tacizi anlattı!
Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez uyardı! Faizden para kazanılır mı?

Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez uyardı! Faizden para kazanılır mı?
Saati çalınmıştı… Tarihi kulede 40 yıl sonra bir ilk

Saati çalınmıştı… Tarihi kulede 40 yıl sonra bir ilk
Ünlü oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti
Oba Makarnacılık kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Oba Makarnacılık kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?