Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini: Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 26 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
ABD'li dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrolün varil fiyatı için fiyat tahminini 87 dolar seviyesine çıkardı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki akaryakıta zam gelecek mi? 26 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Goldman Sachs, Kızıldeniz'deki aksaklıkların Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açması nedeniyle, Brent petrolün 2024 yazındaki zirvesine yönelik beklentisini 85 dolar seviyesinden 87 dolara yükseltti.
Goldman Sachs, Brent petrolün 2025'te ortalama fiyatının 80 dolar olmasını beklemeye devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Petrol fiyatının 70 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi için ise, çok daha zayıf bir talebe ve Suudi Arabistan'ın üretim stratejisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu belirten Goldman Sachs, petrol talebinin 2024'te 1,5 mb/gün artmasını bekliyor.
OPEC+'nın üretim kesintileri 2024 ikinci çeyreğe uzatmasını bekleyen Goldman Sachs, arzı kısma programlarının 2024 üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak ve kısmen kaldırılması beklediklerini vurguladı.
Brent petrol fiyatındaki bu artış bekelentisi sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatalrına çevrildi. 26 Şubat 2024 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 40,46 TL
Motorin: 42.04 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41,16 TL
Motorin fiyatı: 42,08 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 41.37 TL
Motorin fiyatı: 43.01 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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