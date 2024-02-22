EPDK işaret etmişti! Akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı: 22 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını açıklamıştı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gelen indirimler pompa fiyatlarına yansıdı. 22 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:32
EPDK işaret etmişti! Akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı: 22 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ortalama 82,58 dolardan işlem görüyor.

EPDK'DEN SÜRPRİZ ADIM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını açıklamıştı. 

Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kâr avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 42.04 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,37 TL

Motorin fiyatı: 43,01 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.37 TL

Motorin fiyatı: 43.01 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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