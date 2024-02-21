Akaryakıtta tabela değişecek... EPDK'nin indirim kararı pompaya yansıyacak! 21 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını açıklamıştı. Benzin ve motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 21 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:03
Akaryakıtta tabela değişecek... EPDK'nin indirim kararı pompaya yansıyacak! 21 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Abone Ol google-news

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ortalama 82,58 dolardan işlem görüyor.

Göz Atın
Araç sahipleri dikkat: Benzine dev zam pompaya yansıdı! 24 Ocak 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat: Benzine dev zam pompaya yansıdı! 24 Ocak 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 20 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 20 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Son yapılan zamla litre fiyatı 45 TL'yi gören motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim yansıdı. Benzinde ise fiyat değişimi gerçekleşmedi.

EPDK'DEN SÜRPRİZ ADIM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını açıkladı. 

Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kâr avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM 

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 22 Şubat Perşembe'den (yarın) itibaren geçerli olmak üzere benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 41,22 TL

Motorin: 43.14 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,92 TL

Motorin fiyatı: 43,90 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 42.13 TL

Motorin fiyatı: 44.11 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


epdk haberleri akaryakıt haberleri Akaryakıt fiyatları haberleri benzin haberleri motorin haberleri

İlgili Haberler

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta indirim pompaya yansıdı! 21 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta indirim pompaya yansıdı! 21 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları rekor kırıyor: Motorinden sonra benzine de zam geldi! 15 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları rekor kırıyor: Motorinden sonra benzine de zam geldi! 15 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta bir zam daha geliyor! 31 Ocak 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta bir zam daha geliyor! 31 Ocak 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
Sahneye sarhoş mu çıktı? Şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki yağdı!

Sahneye sarhoş mu çıktı? Şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki yağdı!
Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'

Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'
Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’

Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’
KAP'a bildirildi: Tat Gıda'nın satış işlemleri tamamlandı

KAP'a bildirildi: Tat Gıda'nın satış işlemleri tamamlandı
Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’

Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’
AYM'de kritik süreç... Yüksek Mahkeme’de başkanlık yarışı başladı: İrfan Fidan’ın aday olması bekleniyor

AYM'de kritik süreç... Yüksek Mahkeme’de başkanlık yarışı başladı: İrfan Fidan’ın aday olması bekleniyor
Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü

Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü