ABD'li aktör Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Bruce Willis'e, geçen sene konulan afazi teşhisinin ardından demans teşhisi konuldu

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:57
ABD'li aktör Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu
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"Zor Ölüm" serisinin yıldızı Bruce Willis'e, 2022 yılında oyunculuğu bırakmasına neden olan afazi hastalığının ardından demans hastalığı teşhisi konuldu.

Willis'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, afazi rahatsızlığı ilerleyen 67 yaşındaki aktöre frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu, ünlü oyuncunun iletişim kurma yeteneğini önemli ölçüde engelleyen rahatsızlığına "net bir teşhis konulmasının rahatlatıcı olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün hastalığın tedavisi yok. Önümüzdeki yıllarda bu gerçeğin değişebileceğini umuyoruz. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD'li aktörün Mart 2022'de afazi rahatsızlığı nedeniyle oyunculuğu bıraktığı açıklanmıştı.

1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Bruce Willis'in rol aldığı son sinema filmi "Assassin" 31 Mart'ta gösterime girecek.


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