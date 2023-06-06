Gönüllü BES 8 milyon 146 bin, otomatik BES 6 milyon 822 bin kişiye ulaştı: Birikim vazgeçilmez oldu

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

Bireysel emeklilik sistemi (BES), Türkiye’de son yıllarda önemli gelişim içinde. 18 yaş altı kesimin BES’e girmesinin sağlanması, devlet katkısının yüzde 30’e çıkarılması gibi uygulamalar bu süreci destekledi.

BES’in güncel durumuyla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay da, özellikle küresel Covıd-19 salgınına atıf yaparak şunları anlattı:

EYLÜLDE UYGULANIR

“Salgında beklentiler çıkış olacağı şeklindeydi ama olmadı. Çünkü insanlarda gelecek kaygısı oluştu ve birikim vazgeçilmez oldu. Girişlerin arttığını da gördük. Çocuklar da iyi bir ivme yarattı. Bunların yanında artan devlet katkısı, asgari ücreti aşan tek seferlik ek katkıların bir sonraki yıla devredilebilmesi, gelecek eylül ayında rafta olmasını beklediğimiz BES’teki birikimlerin sistemden çıkmadan kredi çekerken teminat olarak kullanılabilmesi önemli etki yaptı. BES kendini getiri açısından da ispat etti. Uzun vadeli bakılması gereken bu sistemde getiriler hep enflasyonun üzerinde oldu.” İstenen noktadan çok uzakta olsa da otomatik katılım sistemiyle (otomatik BES) milyonlarca kişinin birikim yaptığını anımsatan Atalay, “Bu alanda rehabilitasyon gerekiyor. Çalışanları ilk başta 6-12 ay sistemde tutabilsek, faydalarını görerek çıkmayacaklarını düşünüyoruz. Bu konuda yeni teşvik, işveren katkısı gibi yeni önlemler alınabilir” dedi. Ayrıca BES’in yaş ve yıl şartlarını karşılayanların genelde programlı geri ödemelerle paralarını almayı seçtiğini açıklayan Atalay, belli bir getiri garantisini ifade eden “gelir sigortası” uygulanması için ise düşük-istikrarlı enflasyon ve enflasyon korumalı finansal ürünlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

100 MİLYON TL

Hayat branşıyla ilgili de değerlendirme yapan Atalay, depremin bu sigortayı özellikle krediye bağlı hayat sigortaları üzerinden etkilediğini, toplamda 1 milyar lirayı aşan bir ödeme beklendiğini, Anadolu Hayat’ın yapacağı ödemenin de 100 milyon TL olacağını kaydetti.

GELECEK PLANINDA ANALİZ ÇOK ÖNEMLİ

Anadolu Hayat Emeklilik’in çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Murat Atalay, 18 yaş altı için sundukları “Çocuğum için BES” ile 200 bin çocuğa ulaşan ilk şirket olduklarını ve bu alandaki liderliklerini koruduklarını belirtti. Yine “Size Özel Gelecek Planlaması” uygulamasıyla müşterilerine ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hem kendileri hem sevdikleri için en uygun yatırım ve finansal koruma ürünleri önerdiklerini açıklayan Atalay, “Gelecek planlaması yaparken sadece ihtiyaç ve beklentilerin değil, sahip olunan varlık ve borçların, tüketim ve yatırım alışkanlarının da uçtan uca analiz edilmesi gerekiyor” dedi. Ayrıca dijitalleşmenin öne çıktığını anlatan Atalay, kendilerinin de 2022’de BES sözleşmelerinde yüzde 13, hayatta yüzde 30’luk paya ulaştığını açıkladı.

‘İCRA ÖDEMELERİ İÇİN MEVZUAT DEĞİŞMELİ’

Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, sektörün gelişimi için çeşitli mevzuat değişiklikleri yapılması gerektiğini belirtti.

Bu konuda örnekler de veren Yılmaz, yasal mercilerin sigorta şirketlerinin aleyhine verdikleri kararlarda karşı tarafa yapılacak ödeme için belli bir süre tanımasını, bu süre içinde ödeme yapılmazsa icra sürecinin başlatılmasının daha doğru olacağını ifade etti. Yılmaz, “Benzer uygulama SGK’ye karşı açılan davalarda var. Bunun sektörümüz için de uygulanmasının, sigortacıların fazladan ödemiş oldukları hasar ve masrafların önüne geçeceğine inanıyoruz. Bu tür değişikliklerle primlerin artışını yavaşlatabilir hatta düşüş imkânı yaratabiliriz” dedi.

ULAŞTIRMA TÜFE’DE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 10

TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon verileri özellikle oto sigortalarında hızlı artışa işaret etti.

Buna göre “Sigorta TÜFE”, Mayıs 2023’te önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 8.06, Aralık 2022’ye (5 aylık) kıyasla yüzde 18.22, Mayıs 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 87.76 arttı. Bu kapsamda, aylıkta “konut”ta yüzde 0.14, “ulaştırma”da yüzde 10.11 artış olurken “sağlık”ta yüzde 0.28 düşüş görüldü. İlk beş aylık artışlar konutta yüzde 2.87, sağlıkta yüzde 34.47, ulaştırmada yüzde 18.04. Yıllıkta ise artışlar konutta yüzde 104.05, sağlıkta yüzde 74.84 ve ulaştımada yüzde 87.35 oldu.

‘ZORUNLU TRAFİK’E EN İYİ EK DESTEK İMM

Zorunlu trafik sigortasının güncel teminat seviyesine dikkat çeken Sigortam.net yetkilileri, bu sigortanın yetersiz kaldığı risklerle ilgili olarak desteklenmesini önerdi.

Yapılan açıklamada “Trafik sigortası ile karşı tarafın hasarını karşılamak için Ocak 2023’te belirlenen azami tutar 120 bin TL seviyesinde bulunuyor. Olası bir kazada hasar miktarının bu rakamın üzerine çıktığı durumlarda araç sahibinin aradaki farkı karşılaması gerekiyor. Bu riski ortadan kaldırmak için en iyi çözümlerden biri ihtiyari mali mesuliyet (İMM) sigortası yaptırmak.”

‘ACENTENLERİN HAKLARI ÖNCELİKLE KORUNMALI’

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, İTO’da düzenlenen “Haksız Fesih ve Portföy Mülkiyeti” başlıklı toplantıda özellikle son dönemde acente fesihlerinin yoğunlaştığına dikkat çekti.

Sigorta şirketlerinin, “trafik”ten zarar ettikleri için “performans eksikliği” adı altında bu uygulamayı yaptığını belirten Korkut, oysa hasar/primde en masum tarafın meslektaşları olduğunu belirtti. Korkut, “Sigorta şirketlerine göre bizler ‘zayıf tarafız’ dolayısıyla kanun koyucular, yasa ve yönetmelikler öncelikle acentelerin hak ve menfaatlerini korumalı” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞMAYI ÖNEMSİYORUZ’

AXA Sigorta ile DenizBank arasında 12 yıldır süren 15 yıllık münhasır acentelik sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “Şirket olarak geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerimizi Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize ulaştırmayı önemsiyoruz” derken DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi Hakan Ateş şu vurguyu yaptı: “Banka olarak her zaman ekosistem yaklaşımıyla hareket ediyor, güçlerimizi farklı paydaşlarımızla birleştirerek ülkemize sunduğumuz faydayı artırmayı önemsiyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

Anadolu Sigorta’nın, Happy Place to Work ve Capital işbirliğinde yürütülen “Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırması”nda 2022’de olduğu gibi bu yıl da sigorta sektörünün “En Mutlu İşyeri” seçildiği açıklandı.

BNP Paribas Cardif, “Emekliliğine 1 Katkı da Bizden” kampanyasını 31 Temmuz’a kadar uzattı. Buna göre tek seferde yatırılan 40 bin TL ve üzeri ek katkı payına, 1200 TL’ye kadar ek fayda hediye edilecek.

Doğa Sigorta, başarılı acenteleriyle Antalya’da buluştu. Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Acentelerle büyümeyi prensip edinen şirketiz. Onların işlerini hızlı ve verimli yürütmesi için çalışıyoruz” dedi.

AgeSA’nın, sürdürülebilirlik çalışmalarının temeline düşük karbon izi, tasarruf ve geri dönüşüm gibi prensipleri koyarak 2022 yılında karbon emisyonunu 2019’a kıyasla 756 ton azaltmayı başardığı açıklandı.