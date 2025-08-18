Görüşmeler çıkmaza girmişti: Memurlar iş bırakıyor!

8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazken, hükümetin zam teklifini yetersiz bulan memurlar bugün iş bırakma eylemine gidiyor. Görüşmeler, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ TEPKİ ÇEKTİ

Hükümetin ilk teklifinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027 yılı için ise her iki dönem yüzde 4 artış öngörülmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen cuma günü yapılan ara görüşme sonrası taban aylıklara 1000 liralık ek artış teklif ettiklerini açıkladı.

MEMUR-SEN’DEN İŞ BIRAKMA KARARI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinde sunulan tekliflerin gelir adaleti ve ücret dengesi sağlamadığını vurguladı. Yalçın, “Ülke genelinde iş bırakıyor, emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz için kamu görevlileri, emeklileri, emekçiler olarak Ankara'da buluşuyoruz” sözleriyle memurların eylemini duyurdu.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos’ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve alınacak karar bağlayıcı olacak. Görüşmelerin sonucu, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini kapsayarak toplamda 6,5 milyon kişiyi etkileyecek.