Gözler ABD enflasyonunda

13 Eylül 2022 Salı, 09:36

Dünya genelindeki yoğun veri gündemi, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileriyle başlıyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bu ay gerilemeye başlaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aydan itibaren para politikası adımlarını daha küçük boyutlarda atması için alan tanıması beklenirken, verilerdeki olası sürprizlerin piyasalarda oynaklığı artıracağı öngörülüyor.

Dün, New York Fed'in açıkladığı raporda Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta gerilemeye devam ettiği bildirildi.

Bankanın ağustos Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 5,7 ile Ekim 2021'den bu yana, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon beklentilerine ilişkin olumlu haber akışı Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına ilişkin beklentileri güçlendirirken, riskli varlıklara olan talebi artırdı.

Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, ekim toplantısı için beklentiler 25 baz puanda yoğunlaşıyor.