Gözler TCMB’nin kritik faiz kararında: Son anketten çarpıcı sonuç

17 Mart 2022 Perşembe, 09:12

Reuters anketine katılan 18 kurumun tümü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Ankette yılsonu beklentileri de Rusya-Ukrayna savaşına rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararlı olduğunu defalarca tekrarladığı düşük faiz politikasından vazgeçileceği yönünde bir beklenti içermiyor. PPK toplantısına ilişkin karar bugün saat 14:00'te açıklanacak.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun sekizinin tahmini yüzde 14 seviyesinde şekillenirken, bir katılımcınınki yüzde 2'de bulunuyor.

YÜZDE 44 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL dolar karşısındaki yüzde 44 değer kaybetmişti.

TCMB, kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra indirimleri ocak ayında durdurdu. TCMB, cari fazla verilmesinin enflasyonda düşüşü sağlayacağını açıklayarak politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.

Hali hazırda yüzde 50'yi aşan ve önümüzdeki aylarda yüzde 70'e doğru yükseliş beklenen enflasyon ve Ukrayna'daki savaş sebebiyle enerji maliyetlerindeki rekor artış ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinde revizyona gitmelerine sebep oldu.

Yıl başından beri döviz müdahaleleri ve kur korumalı mevduat gibi yatırım ürünleri sayesinde dar bantta işlem gören TL'nin son haftalardaki değer kaybının da etkisiyle keskin şekilde artan enerji maliyetleri, Rusya ve Ukrayna'dan gelen turizm gelirlerinin azalışına yönelik beklentiler cari denge beklentilerini de bozdu.

Goldman Sachs bir araştırma notunda TL'deki baskı ve enflasyonun mevcut seviyesi göz önüne alındığında yetkililerin heterodoks stratejilerini bırakmaya yönelik bir işaret olmadığını belirterek politika faizinin sabit kalmasını beklediklerini açıkladı.

Raporda, "Önümüzdeki dönemde TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz ve yetkililerin buna cevaben müdahale etmesi gerekeceğini düşünüyoruz. Bunların döviz müdahaleleri, yeni araçlar ve başka heterodoks önlemler olmasını bekliyoruz" görüşüne yer verildi.