Gözler TÜİK'e çevrildi... İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA'nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağını öngörülüyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.
Bloomberg HT'nin enflasyon anketine göre ise piyasa katılımcıları Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 75’e yükselerek zirve yapmasını bekliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.
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