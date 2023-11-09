Gram altın 3 günlük düşüşün ardından sınırlı yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 9 Kasım 2023 altın fiyatları…

Altın, 3 haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesi yakınlarında yatay seyrederken altının gramı, güne yükselişle başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:56
Gram altın 3 günlük düşüşün ardından sınırlı yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 9 Kasım 2023 altın fiyatları…
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Çarşamba gününü yüzde 0,9 düşüşle kapatan spot altın, haftanın 4. işlem gününde 1.949 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.788 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.940 liradan, Cumhuriyet altını 12.020 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.950 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları yavaş yavaş şahin politikalarının sonuna yaklaşırken enflasyonla ilgili endişelerinin hala devam etmesi ve jeopolitik gerilimler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, altının ons fiyatında 2.000 doların direnç, 1.940 ve 1.920 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.


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