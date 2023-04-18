Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (18 Nisan 2023)
Altın, yatırımcıların Fed'in faiz artış döngüsünü uzatacağına dair pozisyon almasıyla önceki iki seansta yüzde 2'den fazla düşmesi sonrası kayıplarının bir kısmını geri alarak ons başına 2 bin 2 dolar seviyesinde seyrediyor. Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın, Fed'in faiz artış döngüsünün dolar ve Hazine getirilerini destekleyerek yılın ilerleyen zamanlarına kadar uzayacağına dair işaretlerle önceki iki seansta yüzde 2'den fazla düştükten sonra, yükseldi.
Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,36 düşüşle 1.244 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1.248 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 2 dolardan alıcı bulan altının ons fiyatı dün artan satış baskısının ardından 1.981 dolarla 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.
Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin devam etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.
Tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'le 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını kaydetti.
Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
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