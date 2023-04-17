Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:30
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 240 bin lira, en yüksek 1 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1 milyon 320 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 484 milyon 290 bin 296,73 lira, işlem miktarı ise 3.540,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 535 milyon 534 bin 987,43 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.310.000,00 2.065,65
En Düşük 1.240.000,00 2.000,00
En Yüksek 1.325.000,00 2.053,20
Kapanış 1.320.000,00 2.053,20
Ağırlıklı Ortalama 1.284.306,00 2.028,90
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.484.290.296,73  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.540,39  
Toplam İşlem Adedi 125

altın Altın borsası Altın piyasası

İlgili Haberler

CİTİ 13 ayın zirvesini gören altın için tahminini yükseltti!

CİTİ 13 ayın zirvesini gören altın için tahminini yükseltti!
Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme: Son şüpheli gözaltında

Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda yeni gelişme: Son şüpheli gözaltında
Standard Poor's: Türk bankaları risk altında

Standard Poor's: Türk bankaları risk altında

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler