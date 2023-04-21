Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (21 Nisan 2023)
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.237 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.251 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 1,1 azalarak 1.237 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.240 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 1.985 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin ise güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi.
Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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