Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (14 Nisan 2023)

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:53

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:32

Altın, yatırımcıların ABD’de üretici fiyatlarında (ÜFE) beklenenden daha dik bir düşüş gösteren yeni verileri değerlendirmesi ve Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünü yakında durduracağına dair piyasa görüşünü güçlendirmesinin ardından rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.

Gram altın sabah saatlerinde 1273,59 TL ile yeniden rekor kırarken gün içinde gerileyerek 1269 TL seviyelerine çekildi. Çeyrek altın 2.155 lira, Cumhuriyet altını da 8.430 liradan satılıyor.

Kıymetli metal haftalık bazda art arda ikinci kez kazançla kapatmaya hazırlanırken enflasyonist baskıların hafiflemesi ve faizlerinin bu yılın sonuna dek düşeceği beklentisiyle rekor seviye olan 2075,47 dolar seviyesine yaklaşıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün, 2.048,7 dolarla 22 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.039 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin yatırımcıları nispeten rahatlattığını kaydederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle doların dünya genelinde diğer para birimleri karşısında gerilediğini ve dolar endeksinin 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine indiğini belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 doların destek, 2.070 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.