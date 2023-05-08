Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (8 Mayıs 2023)
Altın, cuma günü ABD işgücü piyasasının beklenenden daha güçlü olduğuna dair işaretlerle yatırımcıların Fed'in bu yılın sonlarında faizleri düşüreceğine dair fiyatlamalarını geri çekmesiyle düşmesi sonrası yatay seyretti. Altının gram fiyatı 1.267 lira seviyesinde işlem görüyor.
ABD'de son istihdam verileri beklentilerin üstünde gelirken Fed'in faiz artış döngüsünü sonlandırarak bu yıl sonunda indirime gideceğine dair fiyatlamaların geri çekilmesi sonrası altın yaşadığı düşüşün ardından yeni haftaya yatay girdi.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1.55 gerileyerek 1.265 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla 1.267 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı ise cuma günü 2.017 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,25 üzerinde 2.022 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini törpülediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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