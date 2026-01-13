Gram altın fiyatı ikiye katlandı, sistem değişti: Yurttaş neden altına koşuyor?

Altın fiyatlarının küresel ölçekte rekor seviyelere yükselmesi ve Türkiye’de son bir yılda iki katını aşan artış göstermesi, yurtiçinde kayıtlı kıymetli maden mevduatında güçlü bir genişlemeye yol açtı. Yastık altındaki altının yanı sıra bankalarda tutulan kıymetli maden mevduatı, Merkez Bankası verilerine göre parite etkisinden arındırılmış olarak son bir yılda 15 milyar 265,7 milyon dolar arttı. Bu yükselişin büyük bölümü gerçek kişilerin mevduatlarındaki artıştan kaynaklanırken, toplam yabancı para mevduatı içinde kıymetli madenlerin payı da belirgin şekilde yükseldi.

Türkiye’de gram altın fiyatlarının son bir yılda iki katın üzerine çıkması, geleneksel yatırım aracı olan altına ilgiyi daha da artırdı. Bu ilginin önemli kısmı kayıt içi kanallara yönelirken, bankalardaki altın mevduatında dikkat çekici bir büyüme yaşandı. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri, bu eğilimin güçlü biçimde sürdüğünü ortaya koyuyor.

GERÇEK KİŞİLERİN MEVDUATINDA BELİRGİN YÜKSELİŞ

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ocak ayı başı itibarıyla gerçek kişilerin kıymetli maden mevduatı 77 milyar doların üzerine çıktı. Bu seviye, son bir yılda parite etkisi dahil gerçek kişilerin kıymetli maden mevduatında yüzde yüzü aşan bir artışa işaret ediyor. Aynı dönemde, gerçek kişilerin kıymetli maden mevduatının toplam yabancı para mevduatı içindeki payı da çift haneli artış gösterdi.

Veriler, gerçek kişilerin kıymetli maden mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak yaklaşık iki buçuk aydır kesintisiz yükseldiğini ortaya koyuyor. Son dönemdeki bu artış, yıllık büyümenin önemli bir bölümünün kısa sürede gerçekleştiğine işaret ediyor. Uzmanlar, bireysel yatırımcıların değerli metallere olan ilgisinin yüksek seyrini koruduğunu vurguluyor.

SON HAFTALARDA ARTIŞ HIZ KAZANDI

Son bir yıllık dönemde gerçek kişilerin kıymetli maden mevduatındaki artışın neredeyse yarısının son haftalarda gerçekleşmesi dikkat çekti. Bu tablo, altın fiyatlarındaki yükselişin yatırımcı davranışları üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Piyasa uzmanları, özellikle son haftalarda yaşanan güçlü artışın öne çıktığını belirtiyor.

TÜZEL KİŞİLERDE DAHA SINIRLI İLGİ

Merkez Bankası verilerine göre tüzel kişilerin kıymetli maden mevduatı da artış gösterse de bu yükseliş gerçek kişilere kıyasla daha sınırlı kaldı. Son bir yılda tüzel kişilerin döviz mevduatındaki artışa paralel olarak kıymetli maden mevduatının toplam yabancı para mevduatı içindeki payı yükseldi. Ancak parite etkisinden arındırılmış veriler, tüzel kişilerin mevduatlarında daha dalgalı bir seyrin izlendiğini ortaya koyuyor.

Gerçek kişilerin aksine tüzel kişiler, fiyatların yükseldiği dönemlerde satış yönlü işlemlerle öne çıktı. Bu durum, tüzel kişi mevduatlarındaki artışın daha sınırlı kalmasına neden oldu.

TOPLAM MEVDUAT İÇİNDE PAYI ARTTI

Hem gerçek hem de tüzel kişilerin kıymetli maden mevduatları, toplam yabancı para mevduatı içindeki payını son bir yılda belirgin biçimde artırdı. Merkez Bankası verilerine göre, kıymetli maden mevduatları parite etkisi dahil olarak iki katın üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde yabancı para mevduatındaki artışın daha sınırlı kalması, kıymetli madenlere olan yönelimi daha da görünür hale getirdi.

BDDK VERİLERİ ARTIŞI DOĞRULUYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri de kıymetli maden mevduatının toplam mevduat içindeki payının son bir yılda istikrarlı biçimde yükseldiğini gösteriyor. Yurtiçi yerleşiklerin bankacılık sektöründeki kıymetli maden mevduatı artarken, toplam mevduat içindeki payı da önemli ölçüde yükseldi. Bu gelişme, altının finansal sistem içindeki ağırlığının giderek arttığını ortaya koyuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya rekor seviyelerle başladı. Uzmanlar, Batı Asya’daki gelişmeler, ABD’nin dış politika adımları ve küresel jeopolitik gerilimlerin kıymetli maden fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Küresel belirsizliklerin sürmesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.