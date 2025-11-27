Gram altın için yeni rekor tahminleri: Dev bankalar öngörülerini açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamalar, aralık ayında faiz indirimi ihtimalini artırdı. Küresel piyasalarda oluşan bu beklenti ve döviz kuru hareketleri, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi başlattı. Ons ve gram altın son günlerde yükselişini sürdürüyor.

BANK OF AMERICA’NIN ALTIN BEKLENTİSİ

Bank of America (BofA), yayımladığı raporda altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026’da da süreceğini belirtti. Stratejistler, ABD’nin ekonomik politikalarının altını destekleyen temel unsur olduğunu vurguladı. Rapora göre, ons altın 5 bin dolar, gram altın ise yaklaşık 6 bin 827 lira seviyesine ulaşabilir. Bankanın ortalama fiyat beklentisi ons altın için 4 bin 538 dolar olarak öne çıkıyor.

DEUTSCHE BANK’IN GÜNCELLEMESİ

Deutsche Bank, 2026 yılı altın fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce ons başına 4 bin dolar olarak açıkladığı ortalama fiyat tahminini 4 bin 450 dolara çıkardı. Banka, uzun vadede altının 2027’de 5 bin 150 dolar, 2028’de ise 4 bin 500 dolar seviyelerinde olacağını öngörüyor.

COMMERZBANK’IN TAHMİNİ

Alman bankası Commerzbank, altının ons fiyatında gelecek yıl sonunda 4 bin 200 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının alım eğilimi, altın talebini artırmaya devam edecek.

PİYASADA SON DURUM

Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 5 bin 671 dolar seviyesinde yatay seyrederken, gram altın 5 bin 669 lirada dengeli bir görünüm sergiliyor.