Gram altın Kapalıçarşı'da tarihi zirveyi gördü: Piyasalarda 'Powell' kaosu fiyatları uçurdu!

Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlatılan cezai soruşturma ile küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

Küresel belirsizliğin artması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Yeni günde yükselişini sürdüren ons altın, ardı ardına rekor seviyeleri test etti. Ons altın 4 bin 601 dolara kadar yükselirken, sabah seansında saat 07.59 itibarıyla 4 bin 568 dolar seviyesinde işlem gördü. Yükselişini gün içinde sürdüren ons altın, saat 09.46’da 4 bin 576 dolardan fiyatlandı.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Ons altındaki artışa dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın yeni rekorunu tazeledi. Gram altın, sabah seansında saat 07.59’da 6 bin 338 liradan işlem görürken, saat 09.46 itibarıyla 6 bin 344 liraya yükseldi.

Kapalıçarşı ile resmi fiyatlar arasındaki farkın sürdüğü görüldü. Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 476 liradan satılırken, sabah seansında 6 bin 519 lira seviyesinin üzerine çıktı.

FED’E YÖNELİK CEZAİ SORUŞTURMA

Federal savcılar, Fed’in Washington DC’deki genel merkez binasında yürütülen 2,5 milyar dolarlık yenileme çalışmalarıyla ilgili olarak cezai soruşturma başlattı. Fed Başkanı Jerome Powell, pazar gecesi yayımladığı olağanüstü bir videoda soruşturmayı “bahane” olarak nitelendirdi.

Powell, söz konusu soruşturmanın yönetimle yaşadığı faiz oranı anlaşmazlığının bir sonucu olduğunu savunarak, maruz kaldığı “tehditler ve süregelen baskılar” nedeniyle bu sürecin yaşandığını ifade etti. Bu adımın hem kendisine hem de gelecekte Fed başkanlığı görevini üstlenecek isimlere yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik sert eleştirilerinin, kurumun geleneksel siyasi bağımsızlığına zarar verdiği de vurgulandı.

İRAN GERİLİMİ JEOPOLİTİK RİSKLERİ ARTIRIYOR

Jeopolitik cephede tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor. İran’daki protestolarda 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Tahran yönetimi Trump’ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde ABD askeri üslerini hedef alabileceğini açıkladı.

ABD’li yetkililer, Trump’ın İran’daki protestolara yönelik atılabilecek adımlar konusunda salı günü bilgilendirileceğini belirtti. Bu durum, Washington yönetiminin Tahran’a yönelik yaptırım veya askeri seçenekleri ciddi biçimde değerlendirdiğine işaret ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın ve gümüşte gün içindeki güçlü yükselişin temel nedeninin artan jeopolitik riskler olduğunu belirterek, belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Saxo Markets Singapur Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana ise piyasalardaki tabloyu “Jeopolitik riskler, büyüme ve faiz tartışmaları ile risk primine dair yeni bir belirsizlik dalgası” sözleriyle değerlendirdi.