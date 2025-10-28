Gram altın kritik seviyeye yaklaşıyor: Ünlü ekonomist yatırımcıları uyardı!

Altın fiyatları son günlerde sert düşüşler yaşadı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik ılımlı hava, güvenli limanlara olan talebi azalttı. Ons altın, kritik eşik olan 3 bin 985 dolar seviyesinin hızla kırılmasıyla öğlen seansında 3 bin 887 dolara geriledi. Gram altın ise 5 bin 228 TL seviyesine kadar düştü.

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, düşen altın fiyatlarını değerlendirerek, ons ve gram altındaki kritik seviyelere dikkat çekti. Kaya, düşüşlerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini belirtti:

Bu hafta çarşamba günü Fed faiz kararı var. Fed Başkanı Powell’un açıklamaları olacak. Fed’den 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Fed uzun süredir bilançoyu kısıyor. 9 trilyon dolar seviyesinden 6,5 trilyon dolar seviyesine kadar geldi. Fed bu bilançoyu kısmayı durdurursa bu da elbette özellikle kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri açısından önemli bir katalizör olacak. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Hem eylül hem de ekim ayında önemli kazançlar elde etti. Sonrasında altında bir düzeltme gördük. Fed’in faiz indirim sürecine devam etmesiyle riskli varlıklara yönelim arttı. Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşları altın üzerinde etkili olmuştu. Tarafların yeniden müzakerelere başlaması altın fiyatlarında yükselişi durdurdu ve kâr satışlarına neden oldu.

KISA VADEDE TAKİP EDİLECEK KRİTİK BÖLGELER

Kaya’ya göre ons altın için kritik seviye 4 bin dolar. Bu seviyenin altındaki hareketler 3 bin 940–3 bin 950 bandını etkileyebilir ve 3 bin 800 doların altına düşüş riski oluşabilir. Yukarı yönlü hareket için 4 bin 50–4 bin 70 dolar bandı ve 4 bin 96 dolar direnci izleniyor.

Gram altın için kritik destek 5 bin 294 TL seviyesinde. Bu desteğin kırılmasıyla birlikte 5 bin TL bölgesi gündeme gelebilir. Kaya, bu düşüşlerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

GÜMÜŞ VE KRİPTO VARLIKLAR

Gümüşte de aşağı yönlü hareket sürüyor. Kritik destek 4 bin 589 dolar seviyesinde, yukarı yönlü trend için 4 bin 753 dolar üzerinde kalmak gerekiyor. Kripto varlıklarda ise kasım ayı ortasından itibaren olası bir ralli öngörülüyor; önceki dönemler kadar hızlı olmayacak, fakat yatırımcılara fırsat sunabilir.

ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIMCILAR İÇİN ÖNERİ

Orta vadede 1 yıllık, uzun vadede ise 1 yıldan uzun süreçleri kapsayan yatırımcılar, altınlarını tutmaya devam edebilir. Kaya, altının bu ölçekte tekrar yükselişe geçebileceğini belirterek, yatırımcıların düşüşleri değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.