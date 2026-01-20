Grönland krizi piyasaları vurdu: Euro rekor kırdı!

Avrupa Birliği ile ABD arasında Grönland üzerinden tırmanan gerilim, döviz piyasalarında da etkisini göstermeye devam ediyor. Gelişmelerin etkisiyle dolar, Euro karşısında değer kaybederken Avrupa piyasalarında satış baskısı arttı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’ta Grönland krizine ilişkin “çeşitli taraflarla” görüşmeler yapacağını açıklamasına rağmen, piyasalarda belirsizlik yüksek seyrini korudu. Gerilimin sürmesiyle birlikte Avrupa borsaları düşüşe geçerken Euro, dolar karşısında güçlendi.

Dolar endeksi günlük bazda yüzde 0,9 gerilerken Euro/dolar paritesi yüzde 0,7 artışla 1,1747 seviyesine kadar yükseldi. Bu hareketlilik Euro/TL kuruna da yansıdı ve kur 50,86 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü.

GERİLİM SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik yüzde 10 gümrük vergisi tehdidi, transatlantik ilişkilerde krizi derinleştirmişti. Davos’ta konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’in Grönland üzerinden artan ABD baskısına “kararlı, birleşik ve orantılı” bir yanıt vereceğini söyledi.

Von der Leyen, “Bugün yaşadığımız sarsıcı değişim, yeni bir Avrupa bağımsızlığı inşa etmeyi zorunlu kılıyor” ifadelerini kullanarak, geçen yıl imzalanan ABD-AB ticaret anlaşmasının da yeniden tartışılmaya başlandığını ima etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ticaret ortaklarına itidal çağrısında bulunarak, “Ülkelerin yapabileceği en kötü şey ABD’ye karşı tırmandırmak olur” dedi ve sürecin akışına bırakılması gerektiğini vurguladı.