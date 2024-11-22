GSS borçlarına af yolda: 400 bin kişi faydalanacak!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:19

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:19

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin beklenen yeni düzenleme, 1 Ocak 2025’te sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek yurttaşları ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeyle borçlu olan yaklaşık 400 bin kişiye af sağlanması bekleniyor. Bu düzenleme Türkiye’de sosyal güvencesi olmayan yurttaşlar için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

GSS NEDİR VE KİMLERİ KAPSAR?

GSS, Türkiye’de 1 Ocak 2012’den itibaren sosyal güvencesi olmayan yurttaşlara sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyan bir sistemdir. Bu sigorta kapsamında yer alan yurttaşlar, her ay belirli bir prim ödemek zorundadır. 2024 yılı itibarıyla GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’üne denk gelen 600 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu prim borcunu ödeyemeyenler, 1 Ocak 2024 itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Bu durum, GSS borçları olan yurttaşların büyük bir endişe yaşamasına yol açtı.

GSS BORÇLARININ AFFI İÇİN DÜZENLEME YOLDA

Torba yasa teklifiyle GSS borçlarının affedilmesi öngörülüyor. Bu yasa teklifinin, 1 Ocak 2025’e kadar geçerli olan 10 yıllık zaman aşımına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yapılması planlanan düzenlemeyle, prim borcu bulunan yurttaşlar sağlık hizmetlerinden yeniden faydalanabilecek.

KİMLER AF FIRSATINDAN YARARLANACAK?

Hürriyet’in haberine göre torba yasa teklifiyle 400 bin kişinin bu aftan yararlanması bekleniyor. Bu düzenleme borçlarını ödeyemeyen ve sağlık hizmetlerinden mahrum kalan yurttaşlara önemli bir fırsat sunacak. Yapılması planlanan düzenlemede, devletin 250 milyon TL’lik alacağından vazgeçmesi bekleniyor.

YASA TEKLİFİNİN İÇERİĞİ VE BEKLENTİLER

Yapılacak düzenleme 9 maddeden oluşacak ve GSS borçlarının silinmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı kaybolan yurttaşların yeniden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayacak. Torba yasa ile birlikte, borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalan yurttaşlar yeniden sağlık güvencesine sahip olacak. Bunun yanı sıra, 1 Ocak 2025’e kadar olan zaman aşımı süresi göz önüne alındığında, 400 bin kişinin borçlarının affedilmesi ve sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanacak.

GSS BORÇLULARI İÇİN FIRSAT KAPISI ARALANIYOR

GSS prim borçları nedeniyle zor durumda olan yurttaşlar için bu düzenleme, sağlık hizmetlerine ulaşımda önemli bir adım olacak. 600 TL'lik prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalan yurttaşlar, bu aftan yararlanarak borçlarından kurtulup yeniden sağlık güvencesine sahip olabilecek.