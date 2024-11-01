GSS primi devletçe karşılananların sayısı beklentilerin üzerinde

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

Hane içinde kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az ise GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Şu anda hane içinde kişi başına gelir 6 bin 667 lira 50 kuruştan az ise bu kişilerin GSS primleri devlet tarafından ödeniyor. Bütçe teklifine göre bu yıl primi devlet tarafından ödenen kişi sayısının 8 milyon 967 bin 143 olması öngörülüyordu. Ancak bu sayının bu yıl için 9 milyon 500 bine, gelecek yıl ise 9.7 milyona ulaşması bekleniyor. Devlet tarafından ihtiyaç nedeniyle elektrik tüketim desteği sağlanan hane sayısı bu yıl 4 milyon 53 bin 500 oldu. Gelecek yıl 4.1 milyon haneye elektrik tüketim desteği verilmesi öngörülüyor. Eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımdan yararlanan kişi sayısı 78 bin 150. Verilere göre hane başı ortalama aylık sosyal yardım tutarı bu yıl için 2 bin 280 TL. Şartlı nakit transferinden yararlanan çocuk sayısı da 3.9 milyon.