Gübre sanayicileri ihracata getirilen yasağın olumsuz etkileri için rapor hazırladı
Gübrede durdurulamayan fiyat artışını önlemek için Ticaret Bakanlığı 12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile gübreyi ihracatı kayda bağlı mallar listesine almıştı.
İktidarın gıdada artan fiyatlara bulduğu çarelerden biri de gübre ihracatını kısıtlamak olmuştu. İhracatı kayda bağlanan ürünlerden biri olan gübre ve hammaddelerinde alınan bu karar da fiyatlardaki artışı durdurmadı. Gübre sanayicileri ihracat yasağının yarattığı tahribatı bir raporla gündeme getirdi. Bu kararın birçok firmayı iflasa sürükleyeceğini belirten sanayiciler kararın iptalini talep etti. Sanayicilerin taleplerini Antalya’da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkarı Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunan Başkan Ali Bahar’a, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde gübre üretimi yapan sanayiciler ile sektör temsilcileri de eşlik etti.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri, sahaya sorulmadan, sektör temsilcileri ile istişare edilmeden masa başında alınan bu kararın hem ülke ekonomisinde hem ihracatta hem de istihdamda çok büyük kayıplar yaşanmasına neden olacağını vurguladı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, “Ne yapsın benim sanayicim, batsın mı” dedi.
Yasak ile fiyatların düşmeyeceğini, tam tersine artışa geçeceğini söyleyen Bahar, “Sektörün ihtiyacı olan toplam hammaddenin yüzde 95’i yurtdışından temin edilmektedir. Dolayısıyla ithalat yapmaya mecburuz. Bu ithalatını yaptığımız hammaddelerin fiyatları tüm dünya piyasalarında enerji, lojistik ve temel girdi fiyatlarına bağlı olarak yüzde 300 ile yüzde 500 arasında artmıştır. Ayrıca son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükselişler de gübre fiyatlarının artmasında önemli bir etken olmuştur. Yurtiçindeki gübre fiyatlarının artışının temel sebepleri bunlardır” dedi.
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