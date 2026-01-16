Gümüş fiyatlarında düşüş uyarısı: 'Belli bir fiyat seviyesinden sonra...'

Kıymetli metallerde yaşanan güçlü yükselişte gümüş, performansıyla altını geride bıraksa da uzmanlar bu rallinin sınırına yaklaşılmış olabileceğine dikkat çekiyor. Analistlere göre, gümüşün yoğun kullanıldığı sektörlerde artan maliyetler, sanayi talebinde geri çekilme riskini artırıyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, bu noktada fiyatların üreticiler ve nihai kullanıcılar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, “Belli bir fiyat seviyesinden sonra imalatçılar ve nihai kullanıcılar artan maliyetleri absorbe edemez” değerlendirmesini yaptı. Hansen’e göre şirketler bu aşamada maliyetleri fiyatlara yansıtmayı denerken talep kaybı yaşayabiliyor, alımlarını azaltabiliyor ya da ikame ürünlere yöneliyor.

SANAYİ TALEBİNDE BASKI ARTIYOR

Gümüş; güneş panelleri, elektronik ürünler ve yapay zekâ yatırımlarında kullanılan çipler başta olmak üzere birçok sanayi kolu için kritik bir girdi konumunda bulunuyor. Son yıllarda Çin’de artan üretim kapasitesi ve sert rekabet, gümüşe olan talebi desteklemişti. Ancak fiyatlardaki hızlı yükseliş, bu tabloyu tersine çevirmeye başladı.

Piyasalarda ons başına 91 dolar civarında işlem gören gümüşte, bazı sanayi kullanıcılarının tüketimi azalttığı veya daha düşük maliyetli baz metallere yöneldiği ifade ediliyor. Bu eğilim, talep cephesinde zayıflama ihtimalini güçlendiriyor.

Hansen, mevcut stokların devreye alınması ve yavaşlayan alımların etkisinin zamanla daha net hissedileceğini belirterek, “Her ralli bir noktada sınırına ulaşır. Gümüş için en olası fren sanayi talebindeki yıkımdır” dedi.

ARZ ŞOKLARI VE FİZİKSEL SIKIŞMA

Gümüş piyasasını hassas kılan bir diğer başlık ise arz şoklarına olan duyarlılık. Geçen yıl Londra’da yaşanan fiziksel kısa sıkışma, ABD’deki kasalara yönelen yoğun metal akışları ve gümrük tarifelerine ilişkin endişelerle birleşerek stokların olağan dışı şekilde azalmasına neden oldu. Bu süreç, fiyatlardaki yükselişi daha da hızlandırdı.

Spot gümüş fiyatı bu hafta ons başına 93 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeyi test etti. Gümüş, son dönemdeki yükselişiyle altının performansını geride bırakırken, hem kıymetli metal hem de temel bir sanayi girdisi olma özelliğini birlikte taşıyor.

Bu çift yönlü yapı, gümüşün güvenli liman talebinden faydalanmasını sağlarken elektrifikasyon, güneş enerjisi ve elektronik gibi uzun vadeli temalara da bağlı kalmasına imkân tanıyor. Ancak uzmanlara göre aynı yapı, sanayi talebindeki olası zayıflamayı gümüş fiyatları açısından kritik bir risk unsuru haline getiriyor.