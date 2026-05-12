Gümüşte dev sıçrama: Bir haftalık kazanç asgari ücreti solladı

Gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin etkisiyle son haftanın öne çıkan yatırım araçlarından biri oldu. Kısa süre içinde gram gümüş fiyatındaki yükseliş yatırımcıların dikkatini çekti.

Gram gümüş fiyatı 105 TL seviyelerinden 125 TL bandına yükselirken, fiyatlardaki artış yatırımcıların portföylerine önemli katkı sağladı.

GÜMÜŞ FİYATLARI BİR HAFTADA YÜZDE 19 ARTTI

Piyasadaki son yükselişle birlikte gümüş yatırımında dikkat çeken bir getiri oluştu.

Yaklaşık bir hafta önce 150 bin TL’lik gümüş yatırımı yapan bir kişinin portföy değeri 178 bin 500 TL seviyesine ulaştı.

Bu süreçte oluşan yaklaşık 28 bin 500 TL’lik kazanç, mevcut asgari ücret seviyesinin üzerine çıktı.

Değerli metallerdeki bu yükseliş, yatırımcıların altın ve gümüş piyasasına ilgisini artırdı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik gümüş fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Güvenli liman talebindeki artışın yanı sıra sanayi sektöründen gelen güçlü talebin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Analistler, son dönemde yatırımcıların değerli metallere yöneliminin hız kazandığını ifade ediyor.

PİYASALARDA GÖZLER YENİ SEVİYELERDE

Gümüş fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından piyasalarda yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği yakından izleniyor.

Uzmanlar, fiyat hareketlerinin küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerle şekillenmeye devam edeceğini değerlendiriyor.

*Haber metninde yer alan ifadeler teknik analiz niteliğinde olup yatırım tavsiyesi değildir.