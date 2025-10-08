Güncel kira bedelleri belli oldu: En yüksek ve en düşük fiyatlar hangi illerde?

Yaz aylarında taşınma ve ev arama hareketliliği zirveye ulaşmıştı. Sonbaharla birlikte konut piyasasında yeni bir denge oluşmaya başladı.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin “ilandaki konutlar” verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye çıktı.

Bu rakam, mayıs ayında açıklanan 20 bin TL ortalamaya göre üç ayda yaklaşık yüzde 10 artış anlamına geliyor.

KİRALARIN EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRLER

Analize göre, Türkiye’de kiraların en pahalı olduğu ilk 10 şehir şöyle:

İstanbul – 33 bin TL

– 33 bin TL Muğla – 30 bin TL

– 30 bin TL Ankara – 27 bin TL

– 27 bin TL İzmir – 25 bin TL

– 25 bin TL Antalya – 24 bin TL

– 24 bin TL Kocaeli – 23 bin TL

– 23 bin TL Diyarbakır – 22 bin 500 TL

– 22 bin 500 TL Çanakkale – 22 bin TL

– 22 bin TL Bursa – 20 bin TL

– 20 bin TL Adana – 20 bin TL

Batı illeri kira ortalamasında öne çıkarken, Diyarbakır’ın listede yer alması dikkat çekti.

KİRALARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER

Kira bedellerinin en uygun olduğu iller ise çoğunlukla Anadolu ve Doğu bölgelerinde yer alıyor.

En düşük kira ortalamasına sahip ilk 15 şehir şöyle sıralandı:

Muş – 12 bin TL

– 12 bin TL Aksaray – 12 bin TL

– 12 bin TL Isparta – 13 bin TL

– 13 bin TL Burdur – 13 bin TL

– 13 bin TL Yozgat – 13 bin TL

– 13 bin TL Şırnak – 13 bin TL

– 13 bin TL Kars – 13 bin 500 TL

– 13 bin 500 TL Bayburt – 13 bin 500 TL

– 13 bin 500 TL Siirt – 14 bin TL

– 14 bin TL Mardin – 14 bin TL

– 14 bin TL Hakkâri – 14 bin TL

– 14 bin TL Düzce – 14 bin TL

– 14 bin TL Kırıkkale – 14 bin TL

– 14 bin TL Osmaniye – 14 bin TL

– 14 bin TL Kütahya – 14 bin 500 TL

Bu veriler, büyükşehirlerde kiraların hâlâ cep yaktığını; Anadolu illerinde ise görece daha ulaşılabilir seçeneklerin sürdüğünü gösteriyor.

KİRALARDA ARTIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Yaz aylarının bitmesiyle talep bir miktar azalsa da fiyat artışları durmadı.

Deprem bölgesinde konut stokunun sınırlı oluşu ve büyük şehirlerde arz yetersizliği kira fiyatlarını yüksek tutuyor.

Uzmanlara göre, yılın son çeyreğinde artış hızı yavaşlayabilir ancak düşüş beklenmiyor.

KİRA BULMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR

Türkiye genelinde ortalama kira 22 bin TL civarında seyrediyor.

Yüksek kiralı iller genellikle batıda yer alırken, doğu ve İç Anadolu illerinde hâlâ görece daha uygun seçenekler bulunuyor.

Ancak genel görünüm, kiraların önümüzdeki dönemde de yüksek seviyesini koruyacağı yönünde.