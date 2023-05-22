Günel: Kuşadası 1 milyonun üzerinde turist ağırlayacak

Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:47

Güncelleme: 22.05.2023 - 13:47

Aydın’da Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ‘Bir Çift Sözüm Var’ isimli programda kente ve gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

Günel, Kuşadası’nın 2023 turizm sezonuna hazır girdiğini ve kente 2023 yılında, 2011 yılına göre yüzde 40 daha fazla yolcu gemisi ve kruvaziyer turistinin geleceğini söyledi.

“AZ ZAMANDA ÇOK İŞ YAPIYORUZ”

Kuşadası Belediyesi olarak az zamanda çok iş yaptıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası turizm sezonuna hazır. Ama bana soracak olursanız, hiçbir zaman arzu ettiğim kadar hazır olamadığımızı düşünüyorum. Çünkü bizim kentin fiziksel koşullarını iyileştirebilmek için yaptığımız işlerde 3-4 aylık zamanımız var. Bu süre bize hiç yetmiyor. Çok iş yapmak istiyoruz ama zamanımız dar. Sonuç olarak Kuşadası Belediyesi bürokratik bir kurum. Bir mevzuata tabiyiz. Satın alma koşulların belli. İhalesi var, süreci var, yasal boyutları var. Biz olabildiğince az zamanda çok iş yapmaya çalışıyoruz. Aslında Kuşadası’nı sadece sezona hazırlama peşinde değil, uzun zamandır gecikmiş olduğu düzgün ve estetik bir kent profiline de kavuşturmanın peşindeyiz. Kentin geçmişten bugüne gelen çok ciddi eksiklikleri var. Biz o eksiklikleri tamamlamak için uğraşıyoruz. Tabi 30 yıllık eksiği bizim 4 yılda tamamlamamız mümkün değil. Ama görevde olduğumuz bu süre zarfında Kuşadası’nda çok önemli ve büyük işler yapıldı” ifadelerini kullandı.

“KUŞADASI KRUVAZİYER TURİZMİNDE KENDİ REKORUNU KIRACAK”

Programda, Kuşadası Belediyesi’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerde kenti tanıtmak için katıldığı turizm fuarlarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Ömer Günel, “Biz turizm kentiyiz. Bir turizm kenti ne yapar? Kendini doğru mecralarda güvenli bir turizm kenti olarak pazarlar ve ilgili turizm paydaşları ile muhatap olur. Fuarlar, bunu yapabileceğiniz yerlerdir. Biz de fuarlarda iş bölümü yapıyoruz. Örneğin Kuşadası Ticaret Odası belli fuarlara, biz belli fuarlara katılıyoruz. Kuşadası'nın turist aldığı veya alma potansiyelinin olduğu bölgelerde düzenlenen fuarlara gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en önemli kruvaziyer şirketlerinin bulunduğu bir ülke. Bu nedenle burada düzenlenen fuara katılmak bizim için çok önemliydi. Çünkü pandemiden dolayı daha önce gidemedik. Bu gidişimiz MSC’nin en önemli gemisinin Kuşadası’na gelmesiyle taçlandı. Bu gidişimizde ABD Limanı, MSC ve Kuşadası’na kruvaziyer turisti getiren firmaların üst düzey yöneticileriyle çok ciddi temaslarda bulunduk. Temaslarımız da sonuç verdi. Kuşadası kruvaziyer turizminde en çok gemi ve yolcu sayısını 2011’de aldı. Bu yıl 2011’e göre Kuşadası’na yüzde 40 daha fazla gemi ve turist gelecek. Yani Kuşadası kendi rekorunu kıracak. Bu işler emeksiz olmuyor. Emeksiz olursa neden geçmiş yıllarda olmadı? Ayrıca gidip görüşmek de yetmiyor. Kente yatırım yapmanız lazım. Bizim bütün çabamız bunlarla alakalı. Ben tarım kenti değilim ki tarım fuarına gideyim. Birileri için turizm fuarlarına gitmek lüks olabilir ama bir turizm kentinin belediye başkanı buna mecburdur” diye konuştu.