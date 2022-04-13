Güneş kremi fiyatları da uçtu

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:50

Türkiye'de birçok market ürününe zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Uzun geçen kışın bitmeye başlamasıyla, denize girme ve güneşlenme hayali kuranlara güneş kremi fiyatları şoku geldi.

En yaygın kullanılan güneş kremi markası Nivea Sun, market raflarındaki fiyatları ile dudak uçuklattı.

2020 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 80 TL

2021 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 160 TL

2022 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 340 TL

KURA RAĞMEN ARADAKİ FARK ŞAŞIRTTI

Almanya'da güneş kremi fiyatları market raflarında 7,99 Euro, Almanya'da net asgari ücret 1.584,00 Euro.

Asgari ücrete oranla güneş kremi Almanya'da 198 tane alınabiliyorken, Türkiye'de asgari ücretle aynı güneş kremi yalnızca 13 tane alınabiliyor.

YURTTAŞLAR İNDİRİM YARIŞINDA

Son yıllarda fahiş fiyat artışları karşısında, yurttaşlar market kataloglarında indirim arayışında. İndirim yapan marketlerde yaşanan izdiham ise bunun bir göstergesi.

Ayrıca, adrese sipariş getiren uygulamaların indirim kampanyalarının da takip edildiği biliniyor.

TÜİK, mart ayında enflasyon oranına yüzde 60,14 demişti



