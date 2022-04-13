Güneş kremi fiyatları da uçtu
Güneş kremi fiyatları marketlerde 340 TL'ye kadar çıktı. İki yıl önce 80 TL, geçen sene 160 TL olan güneş kremi fiyatları şu an 340 TL.
Türkiye'de birçok market ürününe zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Uzun geçen kışın bitmeye başlamasıyla, denize girme ve güneşlenme hayali kuranlara güneş kremi fiyatları şoku geldi.
En yaygın kullanılan güneş kremi markası Nivea Sun, market raflarındaki fiyatları ile dudak uçuklattı.
2020 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 80 TL
2021 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 160 TL
2022 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 340 TL
KURA RAĞMEN ARADAKİ FARK ŞAŞIRTTI
Almanya'da güneş kremi fiyatları market raflarında 7,99 Euro, Almanya'da net asgari ücret 1.584,00 Euro.
Asgari ücrete oranla güneş kremi Almanya'da 198 tane alınabiliyorken, Türkiye'de asgari ücretle aynı güneş kremi yalnızca 13 tane alınabiliyor.
YURTTAŞLAR İNDİRİM YARIŞINDA
Son yıllarda fahiş fiyat artışları karşısında, yurttaşlar market kataloglarında indirim arayışında. İndirim yapan marketlerde yaşanan izdiham ise bunun bir göstergesi.
Ayrıca, adrese sipariş getiren uygulamaların indirim kampanyalarının da takip edildiği biliniyor.
TÜİK, mart ayında enflasyon oranına yüzde 60,14 demişti
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