Güney Kore mart enflasyonu yüzde 4,1 arttı
Güney Kore'de tüketici fiyatları Mart 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 4,1 arttı.
Ukrayna krizi nedeniyle yükselen enerji ve emtia fiyatlarındaki artış Güney Kore'de enflasyonun artmasında etkili rol oynadı. Güney Kore'de tüketici fiyatları Mart 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 4,1 arttı. Böylece 2011 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.
Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından paylaşılan enflasyon veriler ülkede petrolün maliyetinin yüzde 31,2, elektrik, gaz ve suyun maliyetinin ise yüzde 2,9 arttığını gösterdi. Konut kiralama ve açık havada yemek yeme de sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 6,6 arttı. Güney Kore'nin enflasyonu Ekim ayından bu yana yüzde 3'ün üzerinde yer alıyor. Ülkenin merkez bankasının enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak açıklanmıştı.
Ağustos ayından bu yana üç kez faiz oranlarını yüzde 1,25'e yükseltmesine rağmen Kore Merkez Bankası üzerindeki baskıyı sürdürdü.
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