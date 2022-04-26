Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

26 Nisan 2022 Salı, 10:15

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 800 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 788 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 920 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 955 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,6 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 366 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 401 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.