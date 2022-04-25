Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası Başkent Elektrik’ten kesinti açıklaması

25 Nisan 2022 Pazartesi, 10:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 2021 yılında yaklaşık 4 milyon abonenin elektriğinin kesildiğini belirtmiş ve buna dikkat çekmek amacıyla Ankara Keçiören'de 23 Nisan günü elektriği kesilen bir eve ziyarette bulunmuştu.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği, bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığını belirtelerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."

Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan günü Ankara Keçiören’deki evini ziyaret ettiği, borcu nedeniyle elektriği kesilmiş olan Güllü Demir, tartışmaların ardından açıklama yapmıştı. Keçiören Kaymakamlığı, Demir’in elektriğinin 5 Nisan 2022 tarihinde açıldığını ileri sürmüş, Güllü de bunun üzerine, “Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün Kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı” demişti.