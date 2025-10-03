Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 724 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 405 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 70 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 500 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,2 ile doğal gaz ve yüzde 13,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 750 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 570 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.