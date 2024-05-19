Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 240 megavatsaat oldu.

AA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 378 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 879 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 240 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile ithal kömür ve yüzde 13,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 745 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 650 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.


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